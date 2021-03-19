Российский кабмин одобрил договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Российское правительство постановило одобрить подписанный в прошлом году договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Документ будет представлен главе государства Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

«Правительство России постановляет: одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания России договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, подписанный в городе Нур-Султане 16 октября 2020 года», — отмечается в документе.

В октябре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в Нур-Султане подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между странами.