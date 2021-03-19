В Грузии приостановят применение вакцины AstraZeneca в поликлиниках
- Reuters
«С учётом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», — цитирует её ТАСС.
По данным грузинского Минздрава, смерть в результате анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca стала первой в мире.
18 марта медсестра из грузинского города Ахалцихе привилась препаратом компании AstraZeneca. После инъекции у девушки произошла анафилактическая реакция. Медсестру перевезли в тбилисское отделение реанимации в тяжёлом состоянии, где она умерла.
МВД Грузии возбудило уголовное дело.