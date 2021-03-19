В Грузии приостановят применение вакцины AstraZeneca в поликлиниках

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В Грузии будет приостановлена вакцинация препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в поликлиниках, прививочная кампания продолжится только в многопрофильных больницах, сообщила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.
В Грузии приостановят применение вакцины AstraZeneca в поликлиниках
  • Reuters

«С учётом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», — цитирует её ТАСС.

По данным грузинского Минздрава, смерть в результате анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca стала первой в мире.

18 марта медсестра из грузинского города Ахалцихе привилась препаратом компании AstraZeneca. После инъекции у девушки произошла анафилактическая реакция. Медсестру перевезли в тбилисское отделение реанимации в тяжёлом состоянии, где она умерла.

МВД Грузии возбудило уголовное дело.

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