Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 229 тысяч

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1264 и достигло 229 217.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 1264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 2891.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 209 тыс. пациентов с коронавирусом.

Накануне в Казахстане выявили 1186 случаев коронавируса

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