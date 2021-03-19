Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 229 тысяч

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1264 и достигло 229 217.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 1264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны. Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 2891. С момента начала пандемии в стране выздоровели более 209 тыс. пациентов с коронавирусом. Накануне в Казахстане выявили 1186 случаев коронавируса.