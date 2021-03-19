Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 229 тысяч
«За прошедшие сутки зарегистрировано 1264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 2891.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 209 тыс. пациентов с коронавирусом.
Накануне в Казахстане выявили 1186 случаев коронавируса.