В Белоруссии введут ответственность за фейки о развитии страны

Дополнительная ответственность за распространение заведомо ложной информации о различных сферах жизни Белоруссии будет прописана в законодательстве страны.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Александра Рахманова.

«Конечно же, в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая её в качестве достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни. Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее», — заявил Рахманов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подтасованные факты и фейки являются информационной отравой сродни химическому оружию.