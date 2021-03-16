Глава ОБСЕ прокомментировала ситуацию в Армении
- Reuters
«Я повторяю свой призыв ко всем сторонам решать все вопросы мирным путём, уважая демократические процессы и верховенство закона», — цитирует РИА Новости Линде.
Об этом она сказала в ходе совместного заявления для прессы с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
Линде также подчеркнула необходимость действий в соответствии с обязательствами, взятыми перед ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность внеочередных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.