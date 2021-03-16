Глава ОБСЕ прокомментировала ситуацию в Армении

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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде прокомментировала политическую ситуацию в Армении.
Глава ОБСЕ прокомментировала ситуацию в Армении
  • Reuters

«Я повторяю свой призыв ко всем сторонам решать все вопросы мирным путём, уважая демократические процессы и верховенство закона», — цитирует РИА Новости Линде.

Об этом она сказала в ходе совместного заявления для прессы с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Линде также подчеркнула необходимость действий в соответствии с обязательствами, взятыми перед ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность внеочередных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.

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