Глава ОБСЕ прокомментировала ситуацию в Армении

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде прокомментировала политическую ситуацию в Армении.

«Я повторяю свой призыв ко всем сторонам решать все вопросы мирным путём, уважая демократические процессы и верховенство закона», — цитирует РИА Новости Линде.

Об этом она сказала в ходе совместного заявления для прессы с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Линде также подчеркнула необходимость действий в соответствии с обязательствами, взятыми перед ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность внеочередных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.