Глава ОБСЕ оценила трёхстороннее соглашение по Карабаху

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Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном прокомментировала трёхстороннее соглашение по Карабаху.
Глава ОБСЕ оценила трёхстороннее соглашение по Карабаху
  • Reuters

«После соглашения о режиме прекращения огня... ситуация в регионе изменилась к лучшему. Исполнение всех пунктов соглашения о режиме прекращения огня даст хорошую основу для урегулирования конфликта в целом», — цитирует ТАСС Линде.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны рассмотрели практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

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