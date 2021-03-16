Глава ОБСЕ оценила трёхстороннее соглашение по Карабаху

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном прокомментировала трёхстороннее соглашение по Карабаху.

«После соглашения о режиме прекращения огня... ситуация в регионе изменилась к лучшему. Исполнение всех пунктов соглашения о режиме прекращения огня даст хорошую основу для урегулирования конфликта в целом», — цитирует ТАСС Линде.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны рассмотрели практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.