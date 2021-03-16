На Украине выявили более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 264 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 28 697 человек с COVID-19.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией.