На Украине выявили более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 9642 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 477 190 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 264 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 28 697 человек с COVID-19.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией.