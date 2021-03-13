Зеленский призвал депутатов не имитировать бурную деятельность

Украинский президент Владимир Зеленский призвал депутатов партии «Слуга народа» сосредоточиться на важных законах, а не на мелочах, «которые имитируют бурную деятельность».

«Я жду от партии «Слуга народа» несколько очень важных конкретных вещей. Первое — быть постоянно на передовой реальных изменений. Второе — быть первопроходцами, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность. Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению», — сказал Зеленский, открывая XI съезд партии. Его слова приводит РИА Новости.

Он также призвал членов партии к единству и ежедневным «маленьким и большим победам».

Ранее Зеленский заявил о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.