В Грузии вакцинация от коронавируса начнётся 15 марта
- Reuters
«Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уже отобрал 82 учреждения, в которых 15 марта начнётся вакцинация от коронавируса», — цитирует ТАСС Тикарадзе.
Она уточнила, что все врачи, которые будут прививать людей, «уже прошли специальную подготовку».
В январе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что государство открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.