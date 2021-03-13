В Грузии вакцинация от коронавируса начнётся 15 марта

Вакцинация населения от коронавируса в Грузии начнётся в понедельник, 15 марта. Об этом заявила глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

«Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уже отобрал 82 учреждения, в которых 15 марта начнётся вакцинация от коронавируса», — цитирует ТАСС Тикарадзе.

Она уточнила, что все врачи, которые будут прививать людей, «уже прошли специальную подготовку».

В январе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что государство открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.