В Грузии вакцинация от коронавируса начнётся 15 марта

Короткая ссылка
Вакцинация населения от коронавируса в Грузии начнётся в понедельник, 15 марта. Об этом заявила глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.
В Грузии вакцинация от коронавируса начнётся 15 марта
  • Reuters

«Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уже отобрал 82 учреждения, в которых 15 марта начнётся вакцинация от коронавируса», — цитирует ТАСС Тикарадзе.

Она уточнила, что все врачи, которые будут прививать людей, «уже прошли специальную подготовку».

В январе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что государство открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить