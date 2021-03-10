Тихановская надеется, что ЕС примет новый пакет санкций по Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ООН и выразила надежду, что Евросоюз в марте примет новый пакет санкций в отношении властей Белоруссии.

«Сегодня в Женеве Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ООН. Тихановская призвала страны ЕС… оказать помощь независимым медиа и гражданскому обществу, а также принять четвёртый пакет санкций ЕС уже в марте», — приводит РИА Новости сообщение её пресс-службы.

Она высказала мнение, что в санкционный список должны войти судьи, которые вынесли обвинительные приговоры активистам оппозиции.

Ранее белорусская Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для её привлечения к уголовной ответственности за преступления, инкриминируемые ей в Белоруссии. Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской.