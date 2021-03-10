Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату

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Правительство Германии приняло к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из коллег по «нормандской четвёрке», если встреча с участием всех лидеров не состоится.
Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату
  • ©president.gov.ua

«Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер Ангела Меркель находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками нормандского формата», — приводит ТАСС слова представителя кабмина Германии.

Говоря о возможной дате встречи, он отметил, что кабинет министров ФРГ, «как обычно, своевременно проинформирует» о графике Меркель.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности, если не удастся провести совместный саммит.

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