Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату

Правительство Германии приняло к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из коллег по «нормандской четвёрке», если встреча с участием всех лидеров не состоится.

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