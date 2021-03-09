В Белоруссии продлили арест члену КС оппозиции Колесниковой

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В Белоруссии продлён арест члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, сообщили в пресс-службе бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.
В Белоруссии продлили арест члену КС оппозиции Колесниковой
  • РИА Новости

«Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО ещё на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии — до 8 мая», — говорится в Telegram-канале штаба Бабарико.

В конце 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, а также Колесниковой, члена КС Павла Латушко и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

В сентябре СК Белоруссии предъявил Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» страны.

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