В Белоруссии продлили арест члену КС оппозиции Колесниковой
- РИА Новости
«Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО ещё на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии — до 8 мая», — говорится в Telegram-канале штаба Бабарико.
В конце 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, а также Колесниковой, члена КС Павла Латушко и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.
В сентябре СК Белоруссии предъявил Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» страны.