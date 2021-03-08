В Киргизии за сутки выявили 33 случая коронавируса

Короткая ссылка
Минздрав Киргизии зарегистрировал за сутки в республике 33 новых случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии.

«На территории республики выявлено за сутки 33 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 86 583 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Днём ранее прирост составил 44.

В Киргизии в статистические данные о числе заболевших коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.

23 февраля вакцина «Спутник V» официально прошла процедуру регистрации в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить