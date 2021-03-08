В Киргизии за сутки выявили 33 случая коронавируса

Минздрав Киргизии зарегистрировал за сутки в республике 33 новых случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии.

«На территории республики выявлено за сутки 33 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 86 583 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Днём ранее прирост составил 44.

В Киргизии в статистические данные о числе заболевших коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.

23 февраля вакцина «Спутник V» официально прошла процедуру регистрации в Киргизии.