В Киргизии за сутки выявили 33 случая коронавируса
«На территории республики выявлено за сутки 33 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 86 583 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
Днём ранее прирост составил 44.
В Киргизии в статистические данные о числе заболевших коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.
23 февраля вакцина «Спутник V» официально прошла процедуру регистрации в Киргизии.