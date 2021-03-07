В Молдавии за сутки выявили более 600 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 647 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 195 252.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (7 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 647 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 195 252», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 171 330 человек, более 4,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ввоз в страну первой партии вакцины от COVID-19 из Румынии.