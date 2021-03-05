На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19

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Минздрав Украины рассказал, сколько человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COIVD-19 в стране.
На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал ведомства «Коронавирус инфо», на утро 5 марта прививку от коронавируса сделал уже 12 481 человек.

В течение 4 марта вакцину от коронавируса получили 2913 человек.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Днепропетровской и Донецкой областях, а меньшее всего в Закарпатской области.

2 марта Зеленский публично вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield.

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