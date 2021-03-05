На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
- Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал ведомства «Коронавирус инфо», на утро 5 марта прививку от коронавируса сделал уже 12 481 человек.
В течение 4 марта вакцину от коронавируса получили 2913 человек.
За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Днепропетровской и Донецкой областях, а меньшее всего в Закарпатской области.
2 марта Зеленский публично вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield.