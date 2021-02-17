В Киргизии за сутки выявили 55 случаев коронавируса

Минздрав Киргизии зарегистрировал за сутки 55 новых случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии в республике.

«На территории республики выявлено 55 случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 619 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Днём ранее прирост составил 48.

В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.

Ранее в Киргизии заявили, что рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции на территории республики.