В Киргизии за сутки выявили 55 случаев коронавируса
«На территории республики выявлено 55 случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 619 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.
Днём ранее прирост составил 48.
В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.
Ранее в Киргизии заявили, что рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции на территории республики.