В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (14 февраля. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 381 новый случай заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 170 186», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 157 427 человек, более 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.