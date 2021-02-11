Зеленский заявил о единственном формате обмена пленными в Донбассе
«Мы договорились в декабре об обмене «всех на всех», других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Он подчеркнул, что любые другие форматы Киев рассматривает как провокации, а те обмены, которые проводились ранее, проходили по определённому формату, в частности, людей из списков проверяли украинские спецслужбы. Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «Украина 24».
В сентябре 2020 года полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что назвала высказывания представителей Украины о подготовке обмена пленными «бессмысленным сотрясением воздуха».
По её словам, непосредственно на минской площадке такие заявления не звучат.