Зеленский заявил о единственном формате обмена пленными в Донбассе

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Киев не признает других форматов обмена пленными в Донбассе, кроме «всех на всех», иные предлагаемые форматы рассматриваются как провокации, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область.

«Мы договорились в декабре об обмене «всех на всех», других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он подчеркнул, что любые другие форматы Киев рассматривает как провокации, а те обмены, которые проводились ранее, проходили по определённому формату, в частности, людей из списков проверяли украинские спецслужбы. Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «Украина 24».

В сентябре 2020 года полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что назвала высказывания представителей Украины о подготовке обмена пленными «бессмысленным сотрясением воздуха».

По её словам, непосредственно на минской площадке такие заявления не звучат.

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