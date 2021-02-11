Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о тунеядцах в Белоруссии.

По его словам, люди, которые годами нигде не работают, но при этом живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам, «имеют ещё наглость возмущаться, формируя 35—40% участников незаконных акций».

«На некоторых посмотрели, как они живут, — вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество... Не в отместку, а надо всех заставить работать», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В декабре президент Белоруссии поручил местным органам власти заняться трудоустройством безработных, «шатающихся по улицам».