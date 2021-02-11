Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 199 тысяч

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1007 и достигло 199 093.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2626.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 180 тыс. пациентов с коронавирусом.

27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.