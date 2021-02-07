В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 258 691
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 247 177 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 4 577 305 тестов.
Также сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1783 пациента с COVID-19.
Ранее Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки, депутат Госдумы III—V созывов России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.