В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 258 691

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 258 691.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 247 177 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 4 577 305 тестов.

Также сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1783 пациента с COVID-19.

Ранее Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки, депутат Госдумы III—V созывов России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.