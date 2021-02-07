В Грузии число случаев коронавируса достигло 262 024

В Грузии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 404 и достигло 262 024.

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Об этом свидетельствуют данные правительственного портала. Отмечается, что всего 253 614 человек выздоровели, 3283 пациента с COVID-19 скончались. Ранее сообщалось, что в Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.