В Грузии число случаев коронавируса достигло 262 024
В Грузии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 404 и достигло 262 024.
- © Felix Kästle/dpa
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные правительственного портала.
Отмечается, что всего 253 614 человек выздоровели, 3283 пациента с COVID-19 скончались.
Ранее сообщалось, что в Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.
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