В Грузии число случаев коронавируса достигло 262 024

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В Грузии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 404 и достигло 262 024.
В Грузии число случаев коронавируса достигло 262 024
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные правительственного портала.

Отмечается, что всего 253 614 человек выздоровели, 3283 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что в Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.

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