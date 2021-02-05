Глава МИД Белоруссии провёл переговоры с послом России

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл переговоры с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым.
Глава МИД Белоруссии провёл переговоры с послом России
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также речь шла о взаимодействии в рамках интеграционных объединений и международных организаций. 

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что стороны «обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России».

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