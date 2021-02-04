Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин провели переговоры в Алма-Ате.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах, а также в промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в рамках беседы было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

Ранее первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.