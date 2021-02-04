На Украине заблокировали один из крупнейших фишинговых центров

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Правоохранительные органы Украины заблокировали работу фишингового центра, от атак которого пострадали банки 11 стран.
На Украине заблокировали один из крупнейших фишинговых центров
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«По результатам международной спецоперации офисом генерального прокурора прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран», — приводит ТАСС сообщение офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в результате работы центра пострадали банки 11 стран — Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. 

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с интернет-мошенничеством.

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