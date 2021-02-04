На Украине заблокировали один из крупнейших фишинговых центров

Правоохранительные органы Украины заблокировали работу фишингового центра, от атак которого пострадали банки 11 стран.

«По результатам международной спецоперации офисом генерального прокурора прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран», — приводит ТАСС сообщение офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в результате работы центра пострадали банки 11 стран — Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с интернет-мошенничеством.