На Украине назвали причину пожара в больнице в Запорожской области

Министерство здравоохранения Украины назвало причину пожара в больнице в Запорожской области.

Как отметило ведомство на своей странице в Facebook, пожар был вызван взрывом.

«По информации от руководства экстренной медицинской помощи, взрыв был локальным. Возгорание возникло в реанимации, где сразу погибли врач и три пациента. Далее пожар распространился через здание. Кислород в больнице был централизованный. По предварительной информации, баллонов не было», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Запорожье четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошёл в областной инфекционной больнице. Возгорание случилось в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19.

В связи с произошедшим в регионе 5 февраля было объявлено днём траура.