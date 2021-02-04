На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 140 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 229 пациентов, более 1,055 млн вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.