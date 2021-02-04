На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса

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На Украине зафиксировали 5082 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 232 246 пациентов с коронавирусом.
На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 140 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 229 пациентов, более 1,055 млн вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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