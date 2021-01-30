На Украине за сутки зарегистрировали 4685 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки зарегистрировали 4685 новых случаев коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 216 278.
На Украине за сутки зарегистрировали 4685 новых случаев коронавируса
  • © Reuters

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 1906 заболевших коронавирусом, 149 пациентов с COVID-19 скончались.

Ещё 11 317 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 22 628 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что поставки вакцины от коронавируса Киеву со стороны ЕС являются вопросом не только жизни украинцев, но и «политики и геополитики».

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