Глава МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Борреля в Москву

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву.
Глава МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Борреля в Москву
  • Reuters

«Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе. Также он получил прямые директивы от государств-членов ЕС до этого визита», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кулебы, Киев спокойно относится к повестке визита Борреля в Россию.

«Они отвечают видению и интересам Украины», — подчеркнул украинский министр.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Москву с рабочим визитом с 4 по 6 февраля и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава дипломатии ЕС намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.

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