Глава МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Борреля в Москву
- Reuters
«Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе. Также он получил прямые директивы от государств-членов ЕС до этого визита», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кулебы, Киев спокойно относится к повестке визита Борреля в Россию.
«Они отвечают видению и интересам Украины», — подчеркнул украинский министр.
Ранее стало известно, что Боррель посетит Москву с рабочим визитом с 4 по 6 февраля и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Глава дипломатии ЕС намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.