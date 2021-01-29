Глава МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Борреля в Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву.

«Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе. Также он получил прямые директивы от государств-членов ЕС до этого визита», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кулебы, Киев спокойно относится к повестке визита Борреля в Россию.

«Они отвечают видению и интересам Украины», — подчеркнул украинский министр.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Москву с рабочим визитом с 4 по 6 февраля и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава дипломатии ЕС намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.