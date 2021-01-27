Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию соглашения по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Подробно обсуждён ход реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей», — говорится в пресс-релизе.

В ходе разговора также были затронуты вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ранее главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону обмен пленными между Баку и Ереваном, поиск пропавших без вести в Карабахе, а также вопросы безопасности.