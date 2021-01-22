Небензя: попытки поднять тему Белоруссии в Совбезе ООН политизированы

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что тема Белоруссии не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы.

«Совершенно очевидно, что ситуация в Белоруссии не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности. Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею. В Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска.

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