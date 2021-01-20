В Минобороны России назвали число вернувшихся в Карабах беженцев

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Всего вернулось уже более 50,1 тыс. человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставили 114 беженцев.

11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые длились почти четыре часа.

По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.