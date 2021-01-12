Стали известны дата и место прощания с митрополитом Филаретом

Белорусская православная церковь (БПЦ) сообщила дату и место прощания с почётным патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Филаретом.

Об этом говорится на сайте БПЦ.

«Прощание с... митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 января в Успенском Жировичском монастыре начнётся соборная архиерейская Божественная литургия, «по окончании которой состоится панихида по новопреставленному».

«После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря», — добавили в БПЦ.

Ранее Белорусская православная церковь сообщила, что почётный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет скончался.