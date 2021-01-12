Стали известны дата и место прощания с митрополитом Филаретом
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Об этом говорится на сайте БПЦ.
«Прощание с... митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что 15 января в Успенском Жировичском монастыре начнётся соборная архиерейская Божественная литургия, «по окончании которой состоится панихида по новопреставленному».
«После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря», — добавили в БПЦ.
Ранее Белорусская православная церковь сообщила, что почётный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет скончался.