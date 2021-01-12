Стали известны дата и место прощания с митрополитом Филаретом

Короткая ссылка
Белорусская православная церковь (БПЦ) сообщила дату и место прощания с почётным патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Филаретом.
Стали известны дата и место прощания с митрополитом Филаретом
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом говорится на сайте БПЦ.

«Прощание с... митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 января в Успенском Жировичском монастыре начнётся соборная архиерейская Божественная литургия, «по окончании которой состоится панихида по новопреставленному».

«После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря», — добавили в БПЦ.

Ранее Белорусская православная церковь сообщила, что почётный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить