В Молдавии за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (4 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 436 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 146 309», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 134 021 человек, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.