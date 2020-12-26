Премьер Украины спрогнозировал рост экономики страны на 5% в 2021 году
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В 2021 год мы заходим с прогнозом о росте экономики почти на 5%. Для этого у нас с вами есть всё необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны», — отметил премьер.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда виноваты в экономическом и социальном коллапсе страны.