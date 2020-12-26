Премьер Украины спрогнозировал рост экономики страны на 5% в 2021 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году украинская экономика вырастет примерно на 5%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В 2021 год мы заходим с прогнозом о росте экономики почти на 5%. Для этого у нас с вами есть всё необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны», — отметил премьер.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда виноваты в экономическом и социальном коллапсе страны.