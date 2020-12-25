На Украине выявили более 11 тысяч случаев коронавируса за сутки

На Украине за сутки зафиксировали 11 035 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 1 012 167 случаев COVID-19.

«11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребёнка и 388 медработников», — написал глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки скончались 186 человек, всего на Украине зарегистрирован 17 581 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от COVID-19.