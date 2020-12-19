Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 145 932

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 719 и достигло 145 932.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2173.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 129 952 пациента с коронавирусом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.