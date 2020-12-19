Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 145 932
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2173.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 129 952 пациента с коронавирусом.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.