В Молдавии за сутки выявили более 700 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 735 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 127 253.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (14 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 735 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 127 253», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 110 179 человек, 2598 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.