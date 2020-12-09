Белоруссия потратит на вакцину от коронавируса $19,6 млн в 2021 году

Белоруссия в 2021 году намерена потратить 50 млн белорусских рублей (почти $19,6 млн) на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила начальник Главного управления финансирования социальной сферы и науки Минфина республики Татьяна Астрейко.

«Министерству здравоохранения предусматривается 50 млн белорусских рублей на закупку 2 млн доз вакцины от коронавируса», — цитирует её БЕЛТА.

Также она заявила, что в 2020 году на борьбу с коронавирусом в республике уже выделено 500 млн белорусских рублей (около $195,8 млн) в виде прямых выплат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.