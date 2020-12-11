Президент Армении поздравил RT с 15-летием
По словам армянского президента, RT стал частью его жизни с первых дней эфира.
«Я ваш друг, начиная с первых дней (эфира телеканала. — RT). Многие мои друзья, которые не являются армянами и не имеют отношения к России, смотрят RT за рубежом», — заявил Саркисян.
Он добавил, что телеканал находится на уровне «мировых информационных компаний».
Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT поздравил первый международный информационный телеканал в России c 15-летием.