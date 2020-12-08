Минздрав Украины составил графики вакцинации украинцев от коронавируса
- Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление министра, вакцинация будет проходить в три этапа.
«Мы чётко понимаем и составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку — наши медицинские работники», — отметил он.
Вместе с этим Степанов добавил, что в группу риска по профессиональному признаку также входят работники образования и сотрудники полиции.
Ранее Степанов назвал ожидаемые сроки получения вакцины от коронавируса.