Минздрав Украины составил графики вакцинации украинцев от коронавируса

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство уже составило графики вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав Украины составил графики вакцинации украинцев от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление министра, вакцинация будет проходить в три этапа.

«Мы чётко понимаем и составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку — наши медицинские работники», — отметил он.

Вместе с этим Степанов добавил, что в группу риска по профессиональному признаку также входят работники образования и сотрудники полиции.

Ранее Степанов назвал ожидаемые сроки получения вакцины от коронавируса.

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