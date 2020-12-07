Науседа утвердил новый состав правительства Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните.

«Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните», — цитирует его РИА Новости.

В качестве основной задачи нового кабмина Науседа назвал преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ключевые должности в правительстве займут Габриэлюс Ландсбергис, Арвидас Анушаускас и Агне Билотайте в качестве глав МИД, Минобороны и МВД республики.

В конце ноября сейм Литвы утвердил Шимоните премьер-министром.