В Молдавии за сутки выявили 1728 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1728 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 115 557. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

Reuters

«Всего 99 606 человек были вылечены, а 2403 скончались», — цитирует сообщение РИА Новости. В ноябре молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.