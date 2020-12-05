На Украине выявили 13 825 новых случаев коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 226 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 13 421 летальный случай коронавируса, 412 533 человека вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.