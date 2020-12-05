На Украине выявили 13 825 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 13 825 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 801 716 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 226 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 13 421 летальный случай коронавируса, 412 533 человека вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.