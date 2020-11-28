Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, а также предстоящий 7 декабря рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву», — отмечается в заявлении.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Москва намерена пресекать геополитические игры вокруг Нагорного Карабаха.