Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, а также предстоящий 7 декабря рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву», — отмечается в заявлении.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Москва намерена пресекать геополитические игры вокруг Нагорного Карабаха.

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