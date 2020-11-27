МЧС прорабатывает доставку помощи в Карабах железной дорогой

МЧС России прорабатывает вопрос доставки гуманитарной помощи для населения Нагорного Карабаха по железной дороге.

«В настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Отмечается, что это позволит сэкономить время на доставку грузов и, как следствие, ускорит процесс восстановления инфраструктуры пострадавших районов.

Также МЧС России сообщило о ходе восстановления жилых домов в Карабахе.