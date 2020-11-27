Лукашенко заявил о готовности помочь Польше в борьбе с коронавирусом
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Как отмечает БЕЛТА, белорусский лидер вновь высказался о желании польских властей «переманить» в свою страну белорусских медиков.
«Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо — мы к вам отправим бригаду, поможем», — сказал Лукашенко.
В начале ноября президент Белоруссии заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома.
Он отметил, что это не угроза, а приказ для правительства.