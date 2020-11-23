Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Конашенкова, в северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведётся на 23 наблюдательных постах.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.