Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня
- Reuters
«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Конашенкова, в северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведётся на 23 наблюдательных постах.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.