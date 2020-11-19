Захарова отметила замалчивание происходящего вокруг реализации заявления по Карабаху

Короткая ссылка
Россия фиксирует информационное замалчивание, попытки искажения того, что происходит вокруг реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочу сказать о том, что со своей стороны мы фиксируем, в общем-то, во многом такое какое-то где-то информационное замалчивание, где-то попытки даже информационного искажения того, что происходит вокруг реализации трёхстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию», — сказала Захарова.

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, за последние десять дней президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон дважды подробно обсуждали тему Карабаха.

В ночь на 10 ноября стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить