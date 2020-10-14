Украина предложила Норвегии сотрудничество в кибербезопасности

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал обвинения норвежской стороны в адрес России в «кибератаке на парламент Норвегии» и предложил сотрудничество в области противостояния киберугрозам.

«Россия должна понести ответственность за кибератаку на норвежский парламент. Украина готова расширять сотрудничество с Норвегией и другими партнёрами в противодействии киберугрозам. Евро-атлантическая солидарность и взаимная поддержка являются ключом к решению проблем гибридной войны», — написал министр в Twitter.

Ранее МИД Норвегии опубликовал сообщение, в котором заявил, что Россия якобы причастна к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.

Посольство России в Осло назвало преднамеренной провокацией такие обвинения.